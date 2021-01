VIDEO: Stephen Curry verplettert Portland met liefst 62 punten, een persoonlijk record

Sommige NBA-volgers menen dat zijn beste tijd stilaan achter de rug is. De 31-jarige Curry won met Golden State de titel in 2015, 2017 en 2018 en was toen 2 keer MVP. In 2019 verloren de Warriors de NBA-finale van Toronto.

Sindsdien bleven de successen - ook door blessureleed bij Curry - uit. Maar de spelverdeler staat er weer helemaal. Vorige week toonde hij op training zijn vorm door 105 driepunters op een rij binnen te gooien.

En tegen Portland gisteren toonde hij ook die trefzekerheid met 62 punten. In het eerste quarter gooide hij al 21 punten binnen. 18 van zijn 31 shotpogingen gingen binnen, waarvan 8 op 16 driepunters. Enige minpuntje was dat hij zijn reeks omgezette vrijworpen - die terugging tot 29 maart 2019 (!) - zag gestopt. Hij bleef steken op 80.

"Ik houd zo van dit spelletje", triomfeerde Curry, die zijn PR met 8 punten verbeterde. "Van de competitiviteit en de passie. Daar loop ik nooit van weg. Het is geweldig opwindend om in zo'n ambiance op het hoogste niveau te kunnen acteren en te doen wat ik doe."

Het was de eerste +50'er van de NBA dit seizoen. De laatste Warrior die meer dan 62 punten maakte, was Rick Barry in 1974 met 64 stuks. Klay Thompson kwam in 2016 tot 60 punten.