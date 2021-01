VIDEO: Lukaku, Tielemans en De Bruyne waren zondag trefzeker

Lukaku maakt zijn 50e goal in 70e duel voor Inter

Lukaku kan ook meer dan scoren, want hij liet de onverwachte 0-1 uitvlakken door spitsbroeder Lautaro Martinez na een fraaie assist. Zelf zorgde hij op een typische manier voor de 4-2. Domper was zijn beenblessure, waardoor hij vroegtijdig naar de kant moest. Inter staat 2e in Italië op 1 punt van Milan.

Inter kon het jaar niet beter beginnen dan met een ferme 6-2-zege tegen rode lantaarn Crotone. Romelu Lukaku maakte in zijn 70e match in het Inter-shirt zijn 50e (!) doelpunt. Alleen de Oekraïner Andrej Sjevtsjenko bij Milan kon 20 jaar geleden sneller voor een Italiaanse eersteklasser die mijlpaal bereiken.

Tielemans is matchwinnaar voor Leicester

Goal en assist voor De Bruyne in topper tegen Chelsea

Nog in Engeland speelde Kevin De Bruyne met Manchester City in de topper tegen Chelsea op een voor hem ongewone positie in de spits, omdat zijn collega-aanvallers afwezig waren door blessure of corona. "Het was een beetje bizar", reageerde de Rode Duivel. Maar hij trok goed zijn streng met een goal en een assist.

Hij zette Phil Foden op weg naar de 0-2 en duwde zelf de 0-3 binnen.