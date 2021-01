Uruguay: "FA toont met schorsing Cavani enorme minachting voor onze cultuur"

De Uruguayaanse voetbalbond is in de bres gesprongen voor United-aanvaller Edinson Cavani. Die is door de Engelse voetbalbond (FA) 3 speeldagen geschorst, omdat hij eind november op Instagram een volger van antwoord diende met de woorden "gracias negrito". "Die woorden zijn heel gangbaar in onze cultuur", schrijft de Uruguayaanse voetbalbond.