Michael Krmencik is op weg naar PAOK: "Dit is mijn eerste keuze"

Met de komst van Bas Dost naar Club Brugge is Michael Krmencik nog een rijtje gezakt in de pikorde van de spitsen bij blauw-zwart. Met PAOK Saloniki lijkt er - minstens voor dit seizoen - een oplossing gevonden voor zijn uitzichtloze situatie.

Krmencik werd maandag door de Griekse pers opgevangen in de luchthaven van Thessaloniki. Hij poseerde er gewillig met een sjaal van PAOK. "PAOK is mijn eerste keuze", sprak de 27-jarige Tsjech. "Het is een topteam in Griekenland."

Krmencik zat nog geen jaar in Brugge, want hij werd in de winter overgenomen van Viktoria Plzen. Hij speelde 19 matchen voor Club en scoorde daarin amper 3 keer.