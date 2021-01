Laurens De Plus: "Enkel maar knechten bij Ineos? Neen, ik heb echt ambitie"

2021 betekent een nieuwe start voor Laurens De Plus. De klimmer ruilde Jumbo-Visma voor Ineos-Grenadiers en heeft het daar al helemaal naar zijn zin. "Alles is hier supergoed in orde, ik heb zin om te knallen", vertelt De Plus in De Tribune.

"Op een mooie manier afscheid genomen van Jumbo-Visma"

Na zijn sterke prestaties in de Tour van 2019 beleefde De Plus vorig jaar een seizoen om snel te vergeten. Bij Ineos voelt de 25-jarige klimmer zich ondertussen herboren. "Ik was superblij toen ik op 1 januari voor het eerst het tenue van Ineos mocht aantrekken. Het gaf me een adrenalineboost", zegt De Plus in De Tribune. "Ik kijk er echt naar uit om dit jaar weer te kunnen schitteren zoals in 2019." Vorig jaar verzamelde De Plus maar 4 wedstrijddagen. "Het zat wat tegen. Door de lockdown zat het hele seizoen samengepropt in 3 maanden. Die heupblessure voor de herstart van het seizoen kwam dus heel ongelegen." "Ik ben wel blij dat ik uiteindelijk nog een paar koersen heb kunnen rijden. Zo heb ik de overwinning van de ploeg in Luik-Bastenaken-Luik kunnen meemaken."



"Dankzij Roglic' zege in Luik heb ik toch nog op een leuke manier afscheid kunnen nemen van de ploeg (Jumbo-Visma). Anders was het wel zuur geweest."

Het heupprobleem is ondertussen volledig van de baan. "Ik heb deze winter de spieren rond mijn heup goed getraind. Dat doet elke sporter wel." "Ik heb een goede winter achter de rug. Vorige maand heb ik een goede stage afgewerkt in Gran Canaria. Deze week zijn we opnieuw vertrokken naar Gran Canaria." Die stages vinden wel plaats in bubbels. "Het zou wel leuk zijn om alle renners eens in real life te kunnen zien. Ik wil me ook bewijzen en tonen wat ik in mijn mars heb."

De Plus verrichtte Bij Jumbo-Visma berenwerk in de Tour van 2019.

De Plus: "Vrije rol in Ardennen-klassiekers"

Waarom is De Plus eigenlijk veranderd van ploeg? "Ik had een heel goed gesprek met Dave Brailsford, de ploegbaas van Ineos-Grenadiers." "Ineos heeft de laatste 10 jaar bijna alle grote rondes die er toe doen gewonnen. Ze weten hoe ze een ronderenner moeten maken. Ik was gecharmeerd en vereerd dat ze interesse in mij hadden." "Ineos is een ploeg waar ik al heel mijn leven naar opkijk. Mijn broer heeft er nog gewerkt op de service course en een vriend van mij was er mecanicien. Ik weet dat alles daar supergoed in orde is." Wat wordt de rol van De Plus bij Ineos? "Het zal niet zijn zoals iedereen waarschijnlijk denkt: "Laurens zal daar een beetje op kop moeten rijden." Neen, ik heb echt ambitie." "Met de ploeg hebben we afgesproken dat ik nog altijd zal gaan voor de grote rondes en mee zal gaan met de toppers. In bepaalde koersen zal ik mijn eigen kans mogen gaan." De Plus mocht zelf meehelpen aan de samenstelling van zijn wedstrijdprogramma. ."Ik heb aangegeven dat de Ardennen-klassiekers me nauw aan het hart liggen. Het plan is om daar goed te zijn en een vrije rol te krijgen." "De andere koersen? Ik ben natuurlijk niet achterlijk. We hebben een superploeg en het zal fijn zijn om met de ploeg voor de overwinning te koersen."

"Andere trainingsaanpak dan bij Jumbo-Visma"

Met Bernal, Thomas, Carapaz, Geoghegan-Hart, Porte, Adam Yates en Sivakov heeft Ineos een mooie vloot aan ronderenners. Zal er nog plek zijn voor De Plus in de selectie? "Ik zal me moeten smijten op training en in koers. Ik heb zin om te knallen. De ploeg weet ook wel welke kwaliteiten ik en de andere renners hebben. De ploeg zal er een mooi geheel van proberen te maken om er als sterkste blok uit te komen." Merkt De Plus al verschillen tussen Jumbo-Visma en Ineos-Grenadiers? "Het is een lichtjes andere aanpak in training. Ik zal hier niet alles prijsgeven, maar in december heb ik bijvoorbeeld meer uren gemaakt dan anders." De virtuele doop heeft De Plus in elk geval goed doorstaan. "Dat was heel leuk. Rowe en Thomas waren de peetvaders, zij hebben ons wegwijs gemaakt dooheen de doop. Ik heb enkele shotjes achterover moeten kieperen en kerstliedjes moeten zingen."