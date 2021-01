Laifis (Standard) test positief op corona tijdens "illegale" trip naar Cyprus

Het was een ontstemde Alexandre Grosjean, de algemeen directeur van Standard, die het nieuws bekendmaakte bij de voorstelling van Mbaye Leye, de nieuwe coach.

"Iedereen was deze ochtend aanwezig bij de hervatting van de trainingen behalve Kostas Laifis", zei Grosjean. "Hij is zonder toelating van de club naar Cyprus afgereisd om zijn zwangere vrouw mee te brengen. Maar voor het vertrek naar België hebben ze allebei positief getest."

"Volgens het protocol in Cyprus moeten ze nu 2 weken in isolatie blijven. Hierdoor brengt hij de club in moeilijkheden. We zullen deze zaak intern afhandelen."

Opmerkelijk is dat voor Laifis al de 2e keer in korte tijd is dat hij positief test op corona. In november had hij het ook vlaggen bij de grote corona-uitbraak bij de club.