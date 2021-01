Komen er meer Belgische dartstoppers aan? "Ja, maar opleiding in België is nihil"

"Hij is misschien niet de aangenaamste speler, maar naast het bord is het een leuke kerel om eens mee te babbelen. Het lijkt misschien dat het niet altijd koek en ei is met de andere spelers, maar ze staan echt niet met getrokken messen tegenover elkaar."

Price is niet de meest geliefde speler op het circuit. "Hij spant na een gelukte worp vaak zijn spieren op en pakt dan uit met een schreeuw. Dat is om zichzelf op te peppen en het tilt hem ook naar een hoger niveau."

Ex-rugbyspeler Gerwyn Price veroverde gisteren zijn eerste wereldtitel door Gary Anderson met 7-3 weg te blazen. "Voor mij is het geen verrassing dat hij wereldkampioen is geworden", zegt Erik Clarys, een van de dartspioniers in ons land. "Hij behoorde tot de 3-4 topfavorieten voor het toernooi, met ook nog Michael van Gerwen en Peter Wright."

"Dimitri zal hier sterker uitkomen"

Met Mike De Decker, Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh namen er ook 3 Belgen deel aan het WK. Vooral die laatste zorgde voor een stijging in de populariteit van de sport in ons land.

Clarys: "Mike De Decker verloor in de eerste ronde en heeft vooral leergeld betaald. Een eerste deelname aan het WK is altijd moeilijk. Kim is een ander verhaal. Die gooide in de eerste 2 rondes outstanding, maar legde zichzelf daarna te veel druk op. Hij stond heel agressief te gooien, zo ken ik hem niet."

"Dimitri haalde de laatste 16 en botste dan op Chisnall, die als een machine stond te spelen. Die wierp bijna al zijn dubbels en daar kon Dimitri niet overheen. Chisnall trok dat niveau trouwens door tegen Van Gerwen. 2 dagen lang was hij niet te kloppen."

"Ook voor Dimitri is dit toch een leerschool. Als hij naar de match zal terugkijken, zal hij zien welke fouten hij gemaakt heeft. Hij zal hier sterker uitkomen. Of hij dan ook wereldkampioen wordt? Hij zal zeker met de top 6 of top 8 kunnen meedraaien en hij heeft ook al een major gewonnen, maar een wereldtitel is toch nog iets anders."

"Hij durft ook on-Belgisch zijn ambitie uit te spreken. Zelf vind ik dat toch gevaarlijk, want zo leg je jezelf nog extra druk op je schouders. In de media werd ook al gezegd dat Dimitri met 2 vingers in de neus de kwartfinales zou halen."