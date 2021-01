Komen er deze winter nog veldlopen? "We zijn het aan de atleten verschuldigd"

De traditionele cross in Hannuit, in het weekend van 23 en 24 januari, staat voorlopig nog altijd op de kalender. Maar met geen versoepelingen in het vooruitzicht twijfelt organisator Jos van Roy of ook die wedstrijd wel zal kunnen doorgaan.

“Ik zit al aan mijn derde draaiboek voor dit seizoen. Eerst was berekend dat we 400 toeschouwers mochten ontvangen. Dat is al geschrapt. We hebben meestal rond de 1.800 deelnemers in alle categorieën en zo’n 1.200 betalende toeschouwers, nu mogen alleen nog de -12-jarigen aan competitie doen."

"We hebben nu een voorstel dat we alleen de allerjongsten en de elite laten starten. Probleem: we hebben maar een handvol echte profs. Maar bij de elite rekenen we toch op maximum 30 à 40 deelnemers."

"De stad Hannuit en de provincie steunen ons voluit. Maar het is afwachten op wat de veiligheidsraad beslist.“