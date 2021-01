Kirsten Flipkens: "We moeten opofferingen maken om te kunnen spelen"

"Niet allemaal even prettig, maar we hebben vooruitzichten"

Kirsten Flipkens staat te popelen om aan het tennisseizoen te beginnen. Ze is momenteel op hotel in Abu Dhabi, waar het 1e WTA-toernooi gepland staat.

Ideaal zijn de omstandigheden daar wel niet. "We zitten hier in een bubbel en ondergaan elke week 2 à 3 keer een coronatest. Een deel van ons hotel is voorzien voor de tennissers. We mogen het hotel wel niet uit", vertelt Flipkens.



"Dat is natuurlijk allemaal niet zo prettig. Maar we mogen blij zijn dat we vooruitzichten hebben en kunnen toewerken naar een competitie. Er zijn veel andere atleten die totaal nog geen perspectief hebben."

Flipkens moet het in Abu Dhabi wel doen zonder haar kinesist. "Dat is een streep door mijn rekening", zegt Flipkens.

"Mijn kinesist zou normaal meegereisd zijn en op 14 januari terugkeren naar huis. Maar op 31 december veranderen ze de regels: iedereen die uit een rode zone komt, moet bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine gaan."

"Ik heb mails verstuurd en mensen vragen gesteld. Maar niemand kon me een concreet antwoord geven op de vraag of mijn kinesist bij thuiskomst in quarantaine moet of mag werken. Het is nergens veiliger dan hier, in Abu Dhabi. We worden hier constant getest. Maar uiteindelijk is hij thuis gebleven."