Kevin De Bruyne speelde in de spits bij Manchester City: "Beetje bizar"

City kende een moeilijk seizoensbegin en zat ook met vraagtekens door een corona-uitbraak binnen het team. Omdat clubtopschutter Sergio Agüero met kniepijn op de bank bleef en collega-aanvaller Gabriel Jesus out was met Covid 19, zette Pep Guardiola De Bruyne een rij vooruit.

"Het was een beetje bizar in het begin", antwoordde De Bruyne aan Sky Sports over die ervaring. "Ik deed het al een paar keer eerder in mijn loopbaan. Er ontbreken bij ons heel wat aanvallers, waarop de coach mij vroeg die job te doen. Ik deed mijn best."

Met de overwinning in Londen zit City aan 7 ongeslagen wedstrijden. Het rukte op naar de 5e plaats op 4 punten van leider Liverpool. De kampioen telt net als Manchester United 33 punten, eentje meer dan Leicester City. De Bruyne en co hebben nog maar 15 matchen gespeeld, Liverpool en United 16, Leicester 17.

"Het is belangrijk dat we de toppers winnen. We speelden dit seizoen al goede wedstrijden, maar konden nog geen topper winnen. Dat hebben we nu wel getoond", groeit bij De Bruyne het vertrouwen.

"We vechten ons nog steeds een weg naar boven, maar we komen dichter. Dat is voorlopig het enige wat we kunnen doen."

"In de jaren dat we kampioen werden, wonnen we de toppers. Dit jaar is het een beetje anders, omdat iedereen punten laat liggen. We maakten een slechte start, maar we timmeren aan onze weg terug."