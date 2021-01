Jamie Carragher behoedt achtsteklasser Marine voor financiële bekerkater

Wat een hoogdag in de clubgeschiedenis had moeten worden, dreigde voor stuntploeg Marine in een nachtmerrie te ontaarden. De club had gehoopt een financiële slag te kunnen slaan met de komst van Tottenham, maar werd door corona geconfronteerd met een financiële put. Gelukkig steekt ex-voetballer en analist Jamie Carragher een handje toe.