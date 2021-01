Iedereen is plots dol op darts: "Zaterdag was het een gekkenhuis in onze winkel"

Gerry Walters, voorzitter van de Belgium Darts Corporation (BDC), kan zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken steken.

"Het is uitzonderlijk wat er nu gebeurt", zegt hij daags na de finale van het WK darts in Londen.

Onze landgenoot Dimitri Van den Bergh schopte het tot in de 1/8e finales van het WK, dat bijzonder hoogstaand was en ook te bekijken was op de Belgische televisie.

"Wij verkopen zelf ook dartsbenodigdheden en het is ongelofelijk wat er allemaal verkocht is. Dat hebben we nog nooit meegemaakt in België. De laatste 10 dagen hebben we 3 keer de normale omzet gedraaid. Zaterdag was het echt een gekkenhuis in onze winkel."

"In Nederland was het destijds nog gekker, maar bij onze noorderburen is die traditie er al veel langer. In de periode van de titels van Raymond van Barneveld verkochten we gigantische aantallen."