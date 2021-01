Eupen speelt 8 matchen in januari: "Als je wint, voel je de vermoeidheid niet"

Door een reeks coronagevallen in december staat Eupen voor een zware januari-maand. "Ofwel staan we na de maand januari richting de top 8, ofwel staan we onderaan", blikt Eupen-speler Stef Peeters vooruit.

De winterstop in de Belgische hoogste klasse is dit jaar beperkt tot 2 weken. Eupen heeft nog tal van inhaalmatchen tegoed en krijgt daardoor helemaal geen rust. Vorige week dinsdag speelde Eupen zijn laatste match van het jaar tegen Zulte Waregem. Overmorgen wacht een duel met KRC Genk, voor Eupen het begin van een reeks van 8 matchen in januari. "In 9 dagen tijd spelen we onze eerste 4 wedstrijden. Dat zal sowieso heftig zijn", zegt Eupen-middenvelder Stef Peeters. "Maar dat is zo beslist, dus daar valt weinig aan te doen." Eupen staat momenteel 15e met 20 punten. "Ofwel staan we na de maand januari richting de top 8, ofwel staan we onderaan. Het is voor ons een belangrijke maand."

Dat Eupen zo'n drukke januari-maand voor de boeg heeft, heeft uiteraard alles te maken met de vele coronagevallen in december. "We waren nochtans een goede reeks aan het neerzetten. Op 6 december winnen we nog in Beerschot", zegt Peeters. Maar na die 0-1-zege tegen Beerschot moest Eupen de ene na de andere wedstrijd schrappen door te veel besmettingen binnen het team. "We hebben toen 3 weken lang weinig veldtrainingen kunnen doen. Veel trainingen werden afgelast, in andere trainingen werd de groep aangevuld met beloften."

Peeters: "Zo snel mogelijk punten pakken"

"Match tegen Cercle wordt heel belangrijk"

In die 8 wedstrijden in januari ontmoet Eupen enkele rechtstreekse concurrenten. "De wedstrijd tegen Cercle zal heel belangrijk worden." Peeters wil zo snel mogelijk winnen. "Als je een wedstrijd verliest, dan voelt alles daags nadien heel pijnlijk aan. Als je een wedstrijd wint, dan voel je die vermoeidheid niet. Dat zal voor ons mentaal belangrijk zijn." Van de 5 wissels per match, die toegelaten zijn tot het einde van het seizoen, zal Eupen in deze drukke periode zeker gebruik maken. "Als je 2-0 voor of achter staat en het is nog 10 minuten, dan is het ideaal om spelers naar de kant te halen. Voor elke ploeg zijn die 5 wissels handig."

Programma van Eupen in januari 6 januari Eupen - Genk 9 januari Cercle Brugge - Eupen 12 januari Oostende - Eupen 15 januari Eupen - Anderlecht 20 januari Eupen - Beerschot 23 januari KV Mechelen - Eupen 26 januari Eupen - Antwerp 30 januari Eupen - Moeskroen

Coach San José: "Zal alle spelers kunnen gebruiken"

Eupen-coach Beñat San José telt geen besmettingen meer in de spelersgroep. "Op een (licht) geblesseerde speler na beschik ik weer over de hele groep. Niet iedereen bevindt zich in de beste conditie, maar dat komt nog." "Door het drukke schema, zullen we de komende weken alle spelers kunnen gebruiken. Dat is zeker", zegt de Spaanse coach. "Ik ben wel trots op heel mijn spelergroep. Iedereen werkt elke dag heel gefocust naar de komende wedstrijden toe." De omkadering heeft wel de handen vol gehad om alle spelers zo gefocust te krijgen. "Bepaalde spelers hadden het vorige maand mentaal moeilijk. We zijn dus met meer bezig geweest dan enkel techniek, tactiek en fysiek."