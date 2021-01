Eli Iserbyt kan deelnemen aan BK veldrijden: "Zal pijn moeten verbijten"

Het zit Eli Iserbyt niet mee tegenwoordig. In Heusden-Zolder kwam hij zwaar ten val en vorige week hervatte hij ondanks pijn aan zijn elleboog de competitie in Baal en Hulst. Maar in die laatste cross kwam Iserbyt opnieuw ten val, nu in de eerste ronde al.

"Ik viel dan wel op mijn rechterzijde, maar ik voelde toch een hevige pijnscheut in mijn linkerelleboog", vertelt de Europese kampioen. "Ik kon nog amper kracht vanuit mijn rug zetten, zodat ik uit voorzorg besliste om de wedstrijd te staken."

Een nieuwe MRI-scan gaf Iserbyt goed nieuws. "Door de val is er dan wel een extra bloeduitstorting in mijn elleboog bijgekomen, maar van een breuk of zelfs barstjes is geen sprake."

"Dat betekent dat ik zondag zal kunnen starten in Meulebeke, ook al zal dat niet in ideale omstandigheden zijn. Na het BK heb ik een crossvrij weekend, dus ik zal enkel zondag nog eens de pijn moeten verbijten. Ik kan alleen maar hopen dat het meevalt en ik de voorbije 2 weken niet te veel conditie heb verloren."