Dimitri Van den Bergh heeft WK-finale juist voorspeld: "Price wint met 7-3"

Gisteren in de late namiddag blikten we met Dimitri Van den Bergh vooruit op de WK-finale. Daarin daagde de Welshman Gerwyn Price 's avonds tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson uit.

"Price is de speler in vorm", wist Van den Bergh te vertellen in Sporza op Radio 1. "Met de World Series en de World Grand Prix heeft hij al twee toptoernooien gewonnen in 2020."

"Ik zie Price vanavond winnen met een groot verschil: 7-3 in sets", zei de Belgische topspeler. "En anders wordt het 7-5 of 7-6 voor Anderson."

Het werd het eerste scenario. Price won gisteravond exact met 7-3.

