Dimi Van den Bergh zakt van 9 naar 10, maar mag Premier League gooien

Op de PDC-ranking lost Price de Nederlandse drievoudige wereldkampioen Michael van Gerwen af, die de toppositie bekleedde sinds zijn eerste wereldtitel in 2014. Price is pas de 4e darter sinds de invoering van het nieuwe rankingsysteem, op basis van het verdiende prijzengeld ("Order of Merit"), in 2007. De oud-wereldkampioenen Phil Taylor en Raymond van Barneveld namen in het mondiale klassement ook ooit de eerste plaats in.

De 35-jarige Price, een ex-rugbyspeler uit Wales, won gisteren de finale van het WK PDC in Londen met 7-3 tegen de Schot Gary Anderson. Het is zijn 1e wereldtitel.

Van den Bergh debuteert in Premier League

Zijn goede prestaties van de voorbije maanden leverden Van den Bergh ook een ticket op voor de prestigieuze Premier League van de PDC. Dat is het belangrijkste competitieformat van het jaar, al telt het niet mee voor de wereldranking.

10 spelers worden daarvoor geselecteerd. Dimitri Van den Bergh maakt zijn debuut op de volledige tour, al deed hij in 2019 al eens mee als "contender". Hij is wel niet de eerste Belg in de competitie: Kim Huybrechts speelde in 2015 en 2017 mee in de Premier League.

De top 4 van de PDC-ranking mag sowieso meedoen, aangevuld door 6 spelers die de PDC kiest.

Naast Van den Bergh, de winnaar van de World Match Play, kregen Van Gerwen, Peter Wright, Price, Rob Cross, Anderson, Glen Durrant, Nathan Aspinall en Jose de Sousa een ticket. De 10e en laatste naam wordt bekendgemaakt na The Masters.

In een eerste fase van 9 avonden zullen de laatste 2 spelers na Judgement Night afvallen. De rest werkt daarna nog 7 competitie-avonden af, waarna de top 4 zich plaatst voor de play-offs. Glen Durrant is de regerende kampioen.

Door corona is de competitie wel verlaat: ze zou nu rond Pasen beginnen. Normaal had de PL in februari moeten starten in Cardiff, gevolgd door avonden in Dublin, Newcastle, Rotterdam, Exeter, Belfast, Nottingham, Manchester en Judgement Night in Brighton.