Club Brugge nam Odilon Kossounou anderhalf jaar geleden over van de Zweedse club Hammarby. Na een aanpassingsperiode speelde hij zich dit seizoen in het basiselftal en dus wil Club het ijzer nu smeden nu het nog heet is.

"Deze contractverlenging is een mooi geschenk voor de jarige Odilon", laat Club Brugge weten. De Ivoriaan wordt vandaag 20 jaar.