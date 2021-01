Bruno Versavel bij Diest: "Waarom kunnen wij niet wat Westerlo en STVV doen?"

"Dat is niet aan de orde. Ik ben trainer geweest in provinciale, maar ik ben te professioneel om op dat niveau te trainen. Je kunt blijven wachten op aanbiedingen van grotere clubs, maar het is heel moeilijk om er tussen te geraken, zelfs als T2. Kijk maar naar wat er met Luc Nilis gebeurt. En zo zijn er nog."

Bruno Versavel (53) is terug bij de club waar het voor hem allemaal begon en eindigde als speler: KFC Diest. "Het is mijn taak als sportief directeur om ervoor te zorgen dat jonge spelers naar de club komen en kunnen doorstromen naar de eerste ploeg."

"We moeten zeker hoger mikken"

Diest was ooit een eersteklasser en speelde in 1964 zelfs de bekerfinale. Voor Bruno Versavel is het geen utopie om die tijden te laten herleven. "We moeten zeker hoger mikken."

"Toen ik hier begon, speelden we tegen Westerlo en STVV. Waarom kunnen wij nu niet wat zij doen? Dat is misschien hoog gegrepen, maar 1B of 1e amateur zou toch moeten kunnen. Als dat in Tessenderlo (Thes Sport) kan, waarom hier niet?"

"Maar Rome is niet op 1 dag gebouwd, we zullen het rustig moeten doen. De eerste stap is gezet, hopelijk volgen de anderen. Iedereen moet zich achter ons scharen. Ik zou graag als technisch directeur hogerop willen, net als ik als voetballer deed."