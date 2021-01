Terwijl alle ogen in veldritland vandaag gericht zijn op Hulst (Wereldbeker), waagden enkele crossers zich gisteren aan een koude sneeuwcross in Zwitserland. En dat leverde mooie plaatjes op. De Luxemburgse Christine Majerus zegevierde bij de vrouwen, de Zwitser Kevin Kuhn was de sterkste man.