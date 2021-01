Kamil Stoch slaat dubbelslag in Innsbruck en Vierschansentoernooi

Kamil Stoch was oppermachtig in Innsbruck, zowel in de eerste ronde als in de tweede ronde liet hij de verste sprong en het grootste puntenaantal noteren.

Met sprongen van 127,5 meter en 130 meter was hij sterker dan de Sloveen Anze Lanisek (op 12 ptn) en zijn landgenoot Dawid Kubacki (op 13,1 ptn). "Het was een prachtige dag", reageerde Stoch, die zijn 37e WB-zege boekte. "Ik ben heel gelukkig en tevreden. Dit is een mooie beloning voor mijn harde werk."

In de tussenstand neemt de 33-jarige Stoch de leiding over van de Noor Halvor Egner Granerud. Die liet het zondag vooral afweten met zijn eerste sprong en kwam niet verder dan de vijtiende plaats.



Bijna had Stoch niet mogen meedoen aan het Vierschansentoernooi, omdat een van zijn ploegmaats positief testte op het coronavirus. Maar een dag later was er een negatieve test en kon de Poolse ploeg toch deelnemen.

Woensdag staat in Bischofshofen de laatste manche op het programma. Stoch kan het Vierschansentoernooi voor de derde keer winnen (na 2017 en 2018).