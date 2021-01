Iserbyt met zorgen naar BK: "Voelde iets kraken of scheuren in elleboog"

Iserbyt sukkelt met zijn elleboog sinds zijn val in Heusden-Zolder. Hij leek snel te herstellen, maar in Hulst viel hij vandaag opnieuw en stapte hij uiteindelijk af.

"Ik viel meteen na de start", vertelde hij. "Ik viel wel op de andere kant, maar ik probeerde mijn stuur nog vast te houden en ik voelde iets kraken of scheuren in mijn elleboog. Aan mijn stuur trekken bergop ging daarna echt niet meer. Ik denk dat ik vandaag een beetje schade heb aangericht."

"Daarom ben ik ook afgestapt. Om het niet nog erger te maken. Ik wou de pijn wel verbijten, maar ik wil ook naar mijn lichaam luisteren en ik voelde al snel dat ik over mijn limiet ging."

Zo moet Iserbyt dus met kopzorgen naar het BK volgend weekend. "We moeten de onderzoeken nog afwachten. Normaal stond er morgen al een extra MRI op het programma omdat het bloed nu weggetrokken is. Ik wou zeker zijn dat er geen scheur of barst was, maar het gevoel vandaag doet vermoeden dat er misschien iets meer aan de hand is."

"Hopelijk vinden ze de oorzaak meteen en kunnen we voortwerken. Ik wou wedstrijdritme opdoen voor het BK en daarom startte ik ook vandaag. Het seizoen duurt ook maar tot eind februari. Het is niet makkelijk om zo deze belangrijke periode in te gaan, maar ik hoop dat ik fit raak."