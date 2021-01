Ex-Mapei-renner wordt ploegleider bij Qhubeka-Assos: "Om Aru van dichtbij te volgen"

Gabriele Missaglia maakte als renner zelf naam met ritzeges in de Giro, de Ronde van Zwitserland, de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Catalonië.

In 2000 won de Italiaan in het Lampre-shirt de HEW Cyclassics in Hamburg, voor Casagrande en Baldato.

De voorbije jaren was Missaglia ploegleider van Greg Van Avermaet bij CCC, dat de stekker uit de ploeg getrokken heeft.

Missaglia gaat nu aan de slag bij Qhubeka-Assos, de opvolger van NTT. Met de komst van Fabio Aru wou de WorldTour-formatie een ploegleider aantrekken die als vertrouwenspersoon moet fungeren van de Italiaanse ronderenner.

Aru won in 2015 de Vuelta en in 2017 een Tour-etappe op La Planche des Belles Filles. Maar daarna raakte de klimmer aan lager wal.

"Missaglia zal Aru bij Qhubeka-Assos van dichtbij volgen. Hij zal Aru bijstaan bij zijn terugkeer naar het hoogste niveau", weet de Italiaanse wielersite Tuttobiciweb.