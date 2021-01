Paus Franciscus: "Maradona was een poëet op het veld en fragiel als mens"

Paus Franciscus kreeg als Argentijn voetbal met de paplepel ingegoten. "Als kind behoorde ik niet tot de beste veldspelers. Ik was altijd doelman", vertelt de paus in een interview met La Gazzetta dello Sport.

Zelf is de paus een hartstochtelijke supporter van San Lorenzo (een team uit Buenos Aires). Ook van zijn overleden landgenoot Diego Maradona was paus Franciscus een grote fan.

"Ik heb Diego Armando Maradona in 2014 ontmoet. Hij heeft veel gedaan voor ons liefdadigheidsproject Scholas Ocurrentes", zegt de paus.

"Op het veld was Maradona een poëet. Een groot kampioen die miljoenen mensen vreugde heeft geschonken, zowel in Argentinië als in Napoli. Hij was ook een heel fragiel mens."

De paus had het in het interview ook over dopingzondaars. "Doping in de sport is niet alleen oplichterij, het maakt ook in één klap de waardigheid ongedaan."

"Talent is een geschenk dat je krijgt. Maar dat volstaat niet: je moet ook hard werken. Door te trainen zorg je voor je talent, door te trainen probeer je je talent maximaal te laten rijpen."