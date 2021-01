Dylan Groenewegen zet het nieuwe jaar in als kersverse papa

De 27-jarige Dylan Groenewegen en zijn vriendin Nine verwelkomden de voorbije nacht hun eerste zoontje: Mayson.

Het kindje werd 6 weken te vroeg geboren. "Maar Mayson doet het super goed, hij is een gezond en sterk kereltje", laat Groenewegen weten op sociale media.

De topsprinter van Jumbo-Visma moet nog wachten tot 7 mei om weer in competitie te treden. Dan is zijn schorsing afgelopen voor het veroorzaken van de horrorcrash van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen.