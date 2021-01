Coach die Phoenix Suns in 1993 naar NBA-finale leidde, is overleden

Paul Westphal won als spelverdeler de NBA-titel met de Boston Celtics in het seizoen 1973-1974. Hij verdedigde als speler ook de kleuren van de Phoenix Suns, Seattle Supersonics en New York Knicks. Vijf keer werd hij verkozen tot All-Star.

Na zijn spelerscarrière was hij tien seizoenen aan de slag als coach in de NBA. Zijn grootste succes kende hij in zijn eerste seizoen, toen hij de Phoenix Suns in 1993 naar de finale loodste. Daarin verloren Westphal en de Suns van de Chicago Bulls van Michael Jordan.

Westphals laatste job in de NBA was die van assistent coach bij de Brooklyn Nets tussen 2014 en 2016. In 2019 werd hij opgenomen in de Basketball Hall of Fame. Vorig jaar werd bij hem een hersentumor vastgelegd, die hem nu fataal geworden is. Westphal werd 70 jaar.