Bewonder de nieuwe fiets van Wout van Aert en zijn Jumbo-Visma-maatjes

In Baal reed Wout van Aert gisteren met een bespoten Bianchi-fiets rond, omdat de crossfiets van Cervélo nog niet voorhanden is. Van Aert zal trouwens de rest van het cross-seizoen op die bespoten Bianchi-fiets afwerken.

De wegfiets waarop Jumbo-Visma zal rijden, is wel al klaar. Cervélo deelde op sociale media beelden van de nieuwe machine. Zal de Cervélo-fiets Van Aert en co in 2021 naar grootse successen leiden?