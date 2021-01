Van Aert spuit groene Bianchi geel-zwart: "Nog bezig met ontwikkeling van de Cervélo"

De iconische groene Bianchi-fiets van Jumbo-Visma is vanaf dit jaar niet meer terug te vinden bij de geel-zwarte brigade. Wout van Aert en co rijden voortaan op een Cervélo.

Maar tijdens de Grote Prijs Sven Nys in Baal, en bij uitbreiding het volledige veldritseizoen, zit Van Aert nog niet op zijn Cervélo, wel nog steeds op zijn Bianchi, die voor de gelegenheid wordt gespoten in de geel-zwarte kleuren van de ploeg.

Cervélo heeft de crossmachine van Van Aert nog niet afgewerkt. "Het is een zwart-geel exemplaar dat heel erg lijkt op de fiets waarmee ik vorig weekend nog fietste", grapt Van Aert. De twee fietsen lijken inderdaad erg op elkaar, vol met modder.

"We zijn bezig met de ontwikkeling van de Cervélo. Het is verstandig om nog met betrouwbaar materiaal het veld in te gaan, daarom ook de keuze om nog met de Bianchi te starten."