Het is een van de meest opvallende wielertransfers: Mark Cavendish (35) heeft op de valreep nog een nieuwe werkgever voor 2021 gevonden. De Britse spurter keert terug naar de stal van Patrick Lefevere, waar hij van 2013 tot 2015 al aan de slag was. En "Cav" is dolblij met zijn kans bij "The Wolfpack", zo laat hij uitschijnen in zijn nieuwjaarstweet.