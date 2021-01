Radja Nainggolan: "Keer terug naar Cagliari met veel goesting"

Op de laatste dag van 2020 keerde Radja Nainggolan op huurbasis terug naar Cagliari, de club waar hij al twee keer eerder aan de slag was. Vandaag stond hij al op het trainingsveld met zijn nieuwe (en oude bekende) ploegmakkers, want zondag wacht het duel me Napoli.

"Ik voel me goed en draaide snel weer in de groep mee", vertelt Nainggolan. "Ik ken de ploegmaats van vorig seizoen nog en mijn nieuwe teamgenoten zal ik vlug leren kennen."

"Ik ben iemand die niet veel nodig heeft om me thuis te voelen. Ik hou ervan om te voetballen en me te amuseren. Na 3 maanden zonder te spelen ben ik naar hier gekomen met de goesting om het beste van mezelf te geven voor de ploeg, maar ook voor deze stad, en om mijn ervaring te gebruiken."

"Cagliari heeft heel veel potentieel. Het spel is er, nu moeten we nog lijn in de resultaten brengen en het seizoen op de best mogelijke manier afronden", aldus Nainggolan, wiens vrouw afkomstig is van Cagliari.