Pool Dawid Kubacki vliegt naar zege in Garmisch-Partenkirchen

Dawid Kubacki zweefde bij zijn 1e poging in Garmisch-Partenkirchen naar 139m en had het beste bewaard voor zijn tweede sprong. Met 144m evenaarde hij het schansrecord dat hij donderdag in de kwalificaties gesprongen had.

De tweede plaats was voor Halvor Egner Granerud, die sprongen van 137m en 136m liet noteren. De Noor is wel leider in het klassement van het Vierschansentoernooi.

De Duitser Karl Geiger, dinsdag in Oberstdorf de winnaar van de 1e manche, moest in Garmisch-Partenkirchen vrede nemen met een 5e plaats na een mindere 1e sprong.