Ondanks corona-alarm in Premier League (en bij City) gaat duel tegen Chelsea door

Guardiola: "Hebben minder contact met elkaar, want mogen niet in de kleedkamers"

Vijf spelers van Manchester City testten nog positief op corona en zullen niet in actie komen tegen Chelsea. Dat liet coach Pep Guardiola weten op zijn persconferentie.

De wedstrijd tegen Everton van vorige week werd uitgesteld. "We hadden genoeg spelers om tegen Everton te spelen", zegt Guardiola.

"We wouden ook spelen, maar op de dag van de wedstrijd hadden we nog meer positieve tests en informeerden we de Premier League. Ik belde Carlo Ancelotti (coach Everton) persoonlijk om het uit te leggen."

De wedstrijd tegen Chelsea gaat voorlopig nog wel door. "We hebben nu wel minder contact met elkaar gehad, want de spelers mochten niet meer in de kleedkamers. Enkel op het veld om te trainen."

"Maar het is wat het is. We hebben een goed team om te concurreren met een stug Chelsea."