Kritische Dortmund-directeur: "Niet tevreden over de voorbije 6 maanden"

Bij het ingaan van 2021 prijkt Dortmund op de 5e stek in de Bundesliga en dat is beneden de verwachtingen. "Niemand is hier tevreden met die 5e plaats. De kwalificatie voor de Champions League (top 4, red) blijft ons doel en daar moeten we aan het einde van het seizoen ook in slagen", zegt Michael Zorc op de website van de club.

Zondag krijgt Dortmund het bezoek van nummer 4 Wolfsburg, maar net de thuiswedstrijden blijken dit seizoen een probleem te zijn. In zijn eigen stadion ging Dortmund al onderuit tegen Bayern, Keulen en Stuttgart.

"De voorbije weken hebben we thuis al te vaak verloren. Het is duidelijk dat het ontbreken van de "Gelbe Wand" (het vak met de harde kern van supporters, red) ons parten speelt, al mogen we dat ook niet inroepen als excuus."

"In de Champions League hebben we het wel goed gedaan en hebben we ons verdiend geplaatst voor de 1/8e finales, maar in het algemeen zijn we niet tevreden over de voorbije 6 maanden. We hebben de verwachtingen niet ingelost. Ik verwacht dan ook dat de spelers heel wat beter gaan presteren."

Daarvoor rekent Dortmund ook op de nieuwe coach Edin Terzic, die op 13 december het roer overnam van de ontslagen Lucien Favre. "Hij is jong en ambitieus en kan de spelers nieuwe ideeën aanreiken", denkt Zorc. "We willen opnieuw goed en fris offensief voetbal zien."