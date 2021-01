Frankfurt-trainer over vertrek Bas Dost: "Geen aangename kerstverrassing"

Op kerstavond maakte Club Brugge bekend dat het een princiepsakkoord met Frankfurt had over de transfer van Bas Dost.

Club had enkele maanden eerder al geflirt met de Nederlander, maar een akkoord kwam toen niet uit de bus.

Een weekje geleden was er wel witte rook en alle partijen leken tevreden te zijn met de deal.

"De coronapandemie zorgt voor economische uitdagingen. Club Brugge duwde erg hard door voor Bas en voor ons is dit een lucratieve deal", vertelde Fredi Bobic, sportief directeur van Frankfurt, toen de transfer bekendgemaakt werd.



Maar dat lijkt niet meteen de visie van trainer Adi Hütter. Bij Die Welt baalt hij over het vertrek van de Nederlandse aanvaller.

"Zijn transfer was geen aangename kerstverrassing", zegt Hütter, die naar eigen zeggen momenteel over te weinig aanvallende opties beschikt. "Geen Dost meer in onze kern betekent een sportief verlies."