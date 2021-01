Dirk Van Tichelt wordt coach bij Judo Vlaanderen

"Met Dirk hebben we een fantastische aanwinst voor onze technische staf", zegt Technisch Directeur Topsport Koen Sleeckx.

"Met zijn kennis als topjudoka en master in bewegingswetenschappen zal hij onze beloftevolle jongeren ongetwijfeld de weg naar de top kunnen wijzen."

"Daarnaast is hij een uitstekende motivator en een brok aan inspiratie. We wensen Dirk dan ook alle succes!"

"Zelf ben ik ook enthousiast om te beginnen als coach", reageert Van Tichelt. "De junioren zelf blijken ook enthousiast. Blij waren ze toen ik onlangs reeds een keer mocht invallen als trainer. Er werd zelfs gesmeekt of ik niet de vaste trainer werd van de junioren."

"Ik heb hen gezegd dat ik dat allemaal nog niet wist. Dat er nog niks officieel was. Dat was toen. Anno januari 2021 is het een feit. Bij deze is het dan officieel."

"Dat Dirk na zijn topsportcarrière resoluut kiest om actief in het judo te blijven en zijn kennis door te geven aan onze Vlaamse judoka's binnen het kader van onze federatie maakt mij enorm blij", stelt Bart Demuynck, voorzitter van Judo Vlaanderen.

"Los van Dirks judokwaliteiten geloof ik dat hij de juiste persoon met de juiste menselijke vaardigheden is om deze functie waar te nemen."