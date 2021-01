Christoph Roodhooft: "Alpecin-Fenix neemt deel aan de 3 grote rondes"

De ploeg van Mathieu van der Poel heeft geen WorldTour-stempel zoals Deceuninck-Quick Step, Lotto-Soudal of Intermarché-Wanty Gobert. Dat is een bewuste keuze van de broers Christoph en Philip Roodhooft, de architecten van het team. Ze kunnen namelijk profiteren van een vruchtbaar 2020.

Alpecin-Fenix won in 2020 de Europe Tour, waardoor het in 2021 startrecht heeft in alle grote koersen. Belangrijke nuance: het gaat om startrecht, geen startplicht. De ploeg kan dus zelf nog beslissen om enkele topkoersen te laten schieten, maar lijkt dat niet meteen van plan.

"Een jaar geleden waren we nu volop aan het lobbyen bij organisatoren. Het was dikwijls wachten tot het laatste moment om ons programma te kennen. Nu kunnen we volop ons eigen progamma uitstippelen en samenstellen", verduidelijkt ploegleider Christoph Roodhooft bij Wielerflits.

"We moeten niet meer ‘hopen’. Dat zal ons ongetwijfeld een meerwaarde bieden. Het is moeilijk in te schatten of we dat ook kunnen omzetten naar resultaten, maar het biedt ons in elk geval extra rust."