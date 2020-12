Vanthourenhout: "Kijk uit naar 2021, maar zal afgerekend worden op resultaten"

2020 was het jaar waarin Sven Vanthourenhout de rol van bondscoach overnam van Rik Verbrugghe. Hoe blikt hij terug op het tumultueuze jaar? "We mogen blij zijn dat de wielersport toch grotendeels rechtop gebleven is. Er waren sporttakken die er erger aan toe waren."

"Wat me bijblijft, is dat de Belgen in het begin van het seizoen bijzonder goed presteerden en de koers kleurden. Toen viel een groot stuk weg, maar ook daarna blonken de Belgen uit."

"De man die er voor mij uitstak was sowieso Wout van Aert. Dit ondanks het feit dat Remco Evenepoel eveneens sterk presteerde, tot zijn val in de Ronde van Lombardije. Van Aert zorgde voor de kers op de taart met zeges in Milaan-Sanremo, de Strade Bianche, twee ritten in de Tour, twee tweede plaatsen op het WK en noem maar op."

"Ook in het veldrijden speelden de Belgen een meer dan belangrijke rol. Ik denk dan aan Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt, Toon Aerts en opnieuw Wout van Aert", vervolgt Vanthourenhout.