Van den Bergh: "Ontgoocheld, maar toonde dat ik tot de wereldtop hoor"

Dave Chisnall hield Dimitri Van den Bergh uit de kwartfinales van het WK darts na een spannende match in 6 sets. "Ik heb altijd gezegd: als ze van mij willen winnen, zullen ze sterk moeten gooien en dat heeft Chisnall gedaan", zegt Van den Bergh een dag later, wanneer hij al weer in België is, aan Sporza.

"Natuurlijk ben ik ontgoocheld dat ik niet naar de kwartfinales mag, maar ik heb toch sterk spel getoond. De cijfers bewijzen ook dat het niveau hoog lag. Alleen lieten de dubbels mij op de cruciale momenten in de steek."

Van den Bergh kwam 3-0 achter in de sets, maar dan nog wanhoopte hij niet. "Ik ben er altijd in blijven geloven. Ik moest hem alleen wat onder druk zetten. Dat heb ik ook gedaan door tot 3-2 terug te komen. Alleen kwamen de dubbels er in die laatste set weer niet uit."

Was er dan pech mee gemoeid? "Je hebt soms een pijl die op het ijzer afketst naar de verkeerde kant, maar in het darts zeggen ze: "An inch off a wire is the difference between good and great." Ik was inderdaad goed, maar niet fantastisch. Anders had ik wel gewonnen."

"Ik ben dan ook niet boos op mezelf, want ik heb goed gegooid en heb toch weer laten zien dat ik thuis hoor bij de wereldtop. Ik zal ook weer wat stijgen op de wereldranglijst."