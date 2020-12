Sven versus Thibau Nys in Blokken: "1 januari is feestdag met GP Sven Nys"

Blokken ontvangt in de laatste week van het jaar bekende Vlamingen die het tegen elkaar opnemen voor het goede doel. Het bedrag van de dagwinnaar gaat deze week integraal naar Kom Op Tegen Kanker.

Op de laatste dag van het jaar bekampten Sven en Thibau Nys elkaar. Voor er gequizd werd, keek vader Sven al even vooruit naar nieuwjaarsdag. Op 1 januari staat immers traditioneel de GP Sven Nys op het programma.

"We blijven vanavond wat langer op, maar drinken doe ik van nature al niet echt en dat zal ook de komende jaren niet veranderen. Want we kijken op oudejaarsavond toch uit naar de volgende dag, met de GP Sven Nys. Daar wil je 's morgens fris bij zijn", zegt Nys senior.

"Voor ons is 1 januari eigenlijk meer een feest geworden, ook al zal het nu anders zijn zonder publiek. Maar de manier waarop de cross daar beleefd wordt, in mijn eigen dorp, dat is fantastisch."