STVV haalt Christian Brüls weg bij Westerlo

In het verleden speelde Christian Brüls al in de Jupiler Pro League in de kleuren van Westerlo, KAA Gent, Standard en Eupen.

Sinds 2018 probeert de 31-jarige middenvelder met Westerlo in 1B te promoveren. Maar daar wacht Brüls niet langer op, vanaf 1 januari is de Belg uit de Oostkantons speler van STVV.

"Ondanks pogingen om Christian Brüls bij Westerlo te houden, heeft de speler besloten om een nieuwe sportieve uitdaging aan te gaan bij 1A-club STVV. Hij beschouwt dit als een noodzakelijke stap om de verdere uitbouw van zijn loopbaan te garanderen", meldt Westerlo, dat 3e staat in 1B.

"Deze oplossing was in het belang van beide partijen dan ook de enige mogelijke. De speler maakte ons en onze fans gelukkig door het hoge niveau dat hij weer wist te halen nadat zijn carrière in het slop had gezeten."

"We wensen Brüls alle geluk toe bij zijn nieuwe club en hopelijk ontmoeten we elkaar volgend seizoen in 1A."