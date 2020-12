Shirt van Charles De Ketelaere brengt het meest op in kerstactie JPL

Vorig jaar haalde de Pro League 140.000 euro op met de veiling van gesigneerde truitjes van alle spelers uit 1A en 1B en andere voetbalgadgets. Dat was toen een record, maar mag alweer van de tabellen.

De editie van 2020 scherpt het record met 5.000 euro aan. Younited Belgium, de sociale partner van de Pro League die het geld ontvangt, mag vooral de supporters van Club Brugge dankbaar zijn. Zij troefden met ruim 22.000 ingezamelde euro's de fans van Antwerp (ruim 16.000 euro) af.

Het shirt van De Ketelaere ging voor 4.100 euro van de hand, daarmee verpulvert het toptalent van Club Brugge de concurrentie.

Op de gedeelde 2e plek in het lijstje van meest begeerde shirts komen zijn ploegmaat Noa Lang en Antwerp-verdediger Ritchie De Laet (1.650 euro). Paul Onuachu (Genk/1.600 euro) en Hans Vanaken (Club Brugge/1.400 euro) vervolledigen de top 5.

Onder de spelers in 1B bracht het truitje van Lierse-verdediger Yentl Van Genechten met 1.250 euro het meeste op. Meest begeerde special was de wedstrijd in het spoor van commentator Peter Vandenbempt (1.300 euro).

Younited Belgium zal het opgehaalde geld gebruiken om een sociaal-sportieve voetbalcompetitie te organiseren voor mensen die kampen met dak- of thuisloosheid.