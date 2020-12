Opgelapte Iserbyt rijdt morgen mee in Baal: "Wil leider blijven in klassement"

Eli Iserbyt kwam vorige week zaterdag zwaar ten val in de Superprestige-veldrit van Heusden-Zolder. In een bocht ging de Europese kampioen onderuit, Iserbyt lag te kermen van de pijn.

In het ziekenhuis werden geen breuken vastgesteld. Iserbyt had wel nog last van een pijnlijke elleboog, maar dat is ondertussen bijna verholpen.

"Ik heb net even gereden in het bos", reageert in Iserbyt. "Bij sommige bewegingen heb ik nog wat pijn, maar voor een uur moet dat wel lukken."