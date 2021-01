OHL-doelman Romo is Opta Speler van de Maand: "Er zit nog rek op"

"Ik ben niet echt verrast, want Rafa heeft goeie wedstrijden gespeeld deze maand", zegt Bram Verbist, de keeperstrainer van OH Leuven, aan Sporza. "Hij heeft een aantal belangrijke reddingen gedaan, die nodig waren voor de punten."

Rafael Romo kreeg in de maand december 7 doelpunten tegen, maar pakte ook uit met maar liefst 35 reddingen. Dat is het hoogste aantal van de voorbije 4 jaar. Voor Opta volstaat dat om hem uit te roepen tot Speler van de Maand.

"Enorme reikwijdte, maar toch ook goed op lage ballen"

Ten slotte zit het ook mentaal goed bij Romo. "Hij is een echte winnaar. Ook op training wil hij alle partijtjes winnen. Hij is pissig als dat niet lukt. Ik vind dat een goeie eigenschap. Hij wil ook in alles nog beter worden."

Wat zijn volgens Bram Verbist de belangrijkste kwaliteiten van Rafael Romo? "Hij heeft met zijn 1,96 meter een enorme reikwijdte. Als hij in een 1-tegen-1-situatie de goeie keuze maakt, is hij moeilijk te passeren."

"Hij heeft hier rust gevonden"

Op zijn 30e lijkt Romo eindelijk rust gevonden te hebben, na een voetballeven vol omzwervingen voor de Venezolaan. "Hij werd steeds uitgeleend en belandde telkens in andere landen. Waar zal ik nu belanden, dacht hij dan? Dat zorgde voor onrust in zijn hoofd."

"Nu zit hij hier goed in België. Hij kon ook naar een Poolse ploeg die Europees speelde, maar ik denk dat hij de juiste stap heeft genomen om naar hier te komen. Hij kende mij nog van bij Beerschot en hij is tevreden over mijn werkwijze."

Is dit dan ook een beetje het succes van Bram Verbist? "Dat is overdreven. Ik probeer gewoon dingen mee te geven, uiteindelijk moet hij het zelf doen op het veld. Maar het is leuk om te zien dat hij de dingen waar we op de training mee aan de slag gaan ook op het veld uitvoert."

"Ik denk dan ook dat hij nog een stap hogerop kan. De omstandigheden zijn nu ideaal om nog meer stappen te maken, ik ben overtuigd dat er nog rek opzit."

Verbist werkt in ieder geval heel graag samen met Romo. "Hij is een rustige kerel, die ook in is voor een grapje. Naast het voetbal is hij een echte gezinsman. Hij brengt veel tijd door met zijn vrouw en 2 kinderen. Hij is ook een levensgenieter, gaat af en toe een dagje naar Brugge of naar Gent. Ze zijn hier goed op hun plaats."