Komt Neymar in nauwe schoentjes te zitten met megafeest? Gerecht opent onderzoek

Afgelopen week belandde Neymar in Brazilië in het oog van de storm. Braziliaanse media hadden bericht dat de voetbalvedette 5 dagen lang een eindejaarsfeest wou organiseren in Rio met 500 genodigden. Het evenementenbureau dat het feest organiseert, sprak over 150 gasten.



Neymar had zijn voorbereidingen getroffen. In zijn villa had hij naar verluidt een geluidsisolatiesysteem laten installeren zodat de buren geen last zouden hebben van het feest.

De Braziliaan had de gasten ook gevraagd had om geen gsm's mee te brengen. Zo zouden er geen beelden op sociale media opduiken.

Het parket van Rio laat nu weten het mogelijke feest te onderzoeken. De speurders vragen Neymar om snel met details te komen over het aantal gasten, de organisatie van het feest en de eventueel genomen gezondheidsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

De entourage van Neymar ontkende eerder de verhalen over het feest. De aanvaller zelf houdt zich in de luwte.