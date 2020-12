Jarige LeBron James maakt voor de 1.000e match op rij minstens 10 punten

Tegen de San Antonio Spurs was James goed voor 26 punten, 5 rebounds en 8 assists. De LA Lakers wonnen met 121-107. Het is al van 2007 geleden dat LeBron James er niet in slaagde om minstens 10 punten te maken in een wedstrijd. Toen bleef hij tegen Milwaukee steken op 8 punten.

LeBron James is al een tijdje recordhouder van de langste reeks wedstrijden met minstens 10 punten. In 2018 deed hij met 867 beter dan Michael Jordan en afgelopen nacht rondde hij - op zijn 36e verjaardag - de kaap van de 1.000.

Becky Hammon is 1e vrouw die NBA-match coacht

In het duel van afgelopen nacht tussen de Lakers en de Spurs werd nog een stukje geschiedenis geschreven. Na de uitsluiting van San Antonio-coach Gregg Popovich nam zijn assistente Becky Hammon de honneurs waar. Daarmee werd Hammon de 1e vrouw die een NBA-team coachte tijdens een competitiematch.

"Ik probeer er niet te veel over na te denken wat dit betekent", sprak Hammon na afloop. "Ik heb me tijdens de match gewoon gefocust op mijn job. En uiteraard was ik liever van het veld gestapt met een overwinning."

De 43-jarige Hammon fungeert al sinds 2014 als assistent-coach bij de Spurs. Als speelster maakte ze 16 seizoenen lang het mooie weer in de WNBA.

Ook Lakers-coach Frank Vogel loofde Hammon. "Ik heb al vaker met haar gesproken en ze weet waarmee ze bezig is. Becky begrijpt het spelletje, is erg intelligent en heeft haar plek in de NBA niet gestolen. Iedereen heeft enorm veel respect voor haar. Ze wordt zeker een topcoach", weet Vogel.