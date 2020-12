Chisnall ergerde zich aan "psychologisch spel" van Van den Bergh: "Waarom doe je dat?"

"Ik vond dat we allebei goed speelden", vertelt Dave Chisnall op de persconferentie. "Maar toen hij begon terug te keren, zat ik me wel voortdurend op te peppen. Komaan, zeg!"

"Eerlijk: na 3 sets had het ook gewoon 2-1 of zelfs 1-2 kunnen staan. Maar ik had het geluk dat ik met die 144-finish er eentje kon stelen."

Chisnall ergerde zich wel aan de theatrale Van den Bergh, waar hij vertragingsmanoeuvres in vermoedde. "Ik moet toegeven dat hij toch wat in mijn hoofd is gekropen."

"Op een gegeven moment liep hij (midden in een leg) weg tot bijna in de studio. Ik dacht bij mezelf: als je wil winnen, mag je je hier niet te veel door laten afleiden."

"Ik begrijp ook niet waarom je tot helemaal achteraan zou lopen om vervolgens naar de dubbel te gooien en te missen? Als hij meteen had kunnen gooien, had hij waarschijnlijk wel raak getroffen. Maar ik heb gewonnen, dus ik trek het me nu allemaal niet meer aan."