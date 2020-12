Cavani 3 matchen geschorst voor racistische uitschuiver op Instagram

Na de match tegen Southampton bedankte Edinson Cavani een van zijn volgers op Instagram met "gracias negrito". Goed bedoeld ongetwijfeld, maar het gebruik van het beladen woord "zwartje" komt hem toch duur te staan.

Letterlijk enerzijds, omdat Cavani een boete krijgt van meer dan 110.000 euro, maar ook figuurlijk, omdat hij 3 matchen op de blaren moet zitten van de Engelse voetbalbond. Excuses mochten immers niet baten.

"De opmerking was beledigend, ongepast en heeft de sport in een slecht daglicht gesteld", klinkt het. Dat Cavani verwees naar de huidskleur werd als een verzwarende omstandigheid beschouwd.

"We begrijpen de context, maar begrijpen ook dat de commissie het nodig vond om een schorsing van 3 matchen op te leggen", reageerde Manchester United. "Toch willen we benadrukken dat Cavani geen racist is en geen racistische bedoelingen had."