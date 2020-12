"Breakaway Brian" van Goethem stopt op zijn 29e al met profwielrennen

Brian van Goethem kondigt zijn afscheid aan in een interview met Omroep Zeeland. Nadat hij geen nieuw contract kreeg bij Lotto-Soudal besliste hij om zijn leven een andere wending te geven.

Van Goethem is de dupe van de inflatie aan profrenners door de coronacrisis. "Het liefst was ik prof gebleven, maar ik moet realistisch zijn: dit zat er niet meer in."

Van Goethem stond in het peloton bekend onder de bijnaam "Breakaway Brian", omdat hij vaak voor de lange vlucht koos. Die tactiek leverde hem wel geen succes op. Hij sluit af met 0 profzeges. Wat hij nu gaat doen, weet hij nog niet: "Ik heb een HBO-diploma (hoger beroepsonderwijs), maar ik moet me eerst nog oriënteren."