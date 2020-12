Zeg niet langer Lewis Hamilton, maar wel Sir Lewis Hamilton

Elk jaar worden in het Verenigd Koninkrijk bij de jaarwisseling een aantal mensen geridderd door Queen Elizabeth II.

In 2021 is het de beurt aan Lewis Hamilton. De 35-jarige F1-rijder werd dit jaar voor de 7e keer wereldkampioen in zijn sport en kwam daarmee op gelijke hoogte van legende Michael Schumacher.

Voor Hamilton is het niet de eerste onderscheiding. In 2008 werd hij na zijn eerste wereldtitel al lid van de "Most Excellent Order of the British Empire" (MBE). Nu hij geridderd wordt, mag hij zich "Sir" Lewis Hamilton noemen.