Van Gerwen na toppartij tegen Cullen: "Kijk uit naar volgende slachtoffer"

"Ik maakte het mezelf onnodig moeilijk"

Het WK darts kende gisteren een echte topdag. Eerst zorgde James Wade voor de eerste 9-darter in vijf jaar op het WK. Die avond nog verwenden Joe Cullen en Michael van Gerwen de kijkers met een stukje topdarts.

Cullen zette de Nederlander met de rug tegen de muur met een 1-3-tussenstand en maar liefst 19 180's. Maar de Nederlander knokte zich terug in de wedstrijd en maakte er weer 3-3 van.

In de beslissende set kreeg Cullen tot twee keer toe de kans om het af te maken, maar de Brit miste twee matchdarts. Een mentale tik, zo bleek, want Van Gerwen toonde geen genade en maakte het alsnog af.

"Het was een heel lastige partij", zei Van Gerwen na zijn overwinning. "Joe maakte het me heel moeilijk, maar ik maakte het mezelf ook onnodig moeilijk in de eerste en vierde set. Als iemand zo goed speelt, kan je je dat eigenlijk niet veroorloven."

"Er is een grote druk van mijn schouders. Het was een van de lastigste partijen die ik ooit speelde op een WK."

"Hoe het voelt als je heel de tijd die 180 hoort? Dat is vervelend", lacht Van Gerwen. "Heel vervelend. Kunnen ze niet gewoon slecht spelen tegen mij? Maar wedstrijden als deze geven me vertrouwen en maken me een sterkere dartsspeler."

"Ik kijk nu uit naar mijn volgende slachtoffer. Ik voel me goed, iedereen weet wat ik kan en ik geloof in mijn eigen capaciteiten."