Van der Poel: "Als het aan mij ligt, kies ik voor de Olympische Spelen"

Aan de kust kon enkel Toon Aerts vandaag de 25-jarige Van der Poel wat weerwerk bieden, tot de Belg pech kende. De wereldkampioen boekte op die manier zijn 5e zege van het seizoen.

"Dit was een vrij leuke cross. Het was ploeteren op bepaalde stukken van het parcours, maar op het achterste gedeelte liep het dan wel weer goed", vertelt Van der Poel.

"Ik zag dat ik plots een mooie voorsprong bij elkaar had gefietst, maar wist niet dat dit kwam omdat Aerts lek stond. Ik kon op dat moment niet meer inhouden en besloot zo voort mijn eigen wedstrijd te rijden."

"Het is een heel raar jaar geweest. Het coronavirus heeft alles omgegooid, niet alleen voor ons als wielrenners. We mogen tevreden zijn met de wedstrijden die wel plaatsvonden, anders had het er echt vreselijk uitgezien."

